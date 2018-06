Carlos Queiroz, commissario tecnico dell'Iran, ha risposto a Dani Carvajal, che accusato i calciatori del Team Melli di slealtà: "Non deve criticare i calciatori dell'Iran, ma deve pensare ai suoi compagni di squadra. In finale di Champions League abbiamo visto cos'è accaduto con un avversario". Un chiaro riferimento al contatto tra Sergio Ramos e Mohamed Salah, in cui l'egiziano ha rimediato un infortunio alla spalla.