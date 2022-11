Iran-Stati Uniti (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai2 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo B ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Thumama Stadium di Doha. L'Iran ha 3 punti in classifica, uno in più degli USA che sono a quota 2.



PROBABILI FORMAZIONI



IRAN (4-4-2): H. Hosseini; Rezaeian, M. Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Taremi, Azmoun. CT: Queiroz.



STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic. CT: Berhalter.



Arbitro: Antonio Mateu, assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto Diaz Perez Del Palomar, Kevin Ortega quarto uomo, Martinez e De Burgos al Var.