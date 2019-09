Hosseini su rigore decide il derby di Teheran tra l'Esteghlal di Stramaccioni (penultimo in classifica con 2 punti nelle prime 4 giornate di campionato) e il Persepolis capolista. Nel primo tempo la squadra allenata dal tecnico italiano ex Inter ha sbagliato un rigore, parato da Alireza Beiranvand, che al Mondiale di Russia 2018 fermò dal dischetto un certo Cristiano Ronaldo.Lo stadio Azadi è il più grande al mondo dopo il Maracanà di Rio con una capienza di 100mila spettatori.



Sahar Khodayari, la "ragazza blu", era tifosa dell'Esteghlal. Dieci giorni fa si è suicidata dandosi fuoco per protestare contro il divieto per le donne di assistere alle partite di calcio. Ieri allo stadio non c'erano donne, ma da una curva è partito il coro: "Ragazza blu dell'Iran, ricorderemo sempre il tuo spirito". Su pressione della Fifa, seppur in settori dedicati, le donne potranno entrare allo stadio il prossimo 10 ottobre in occasione della partita della nazionale iraniana contro la Cambogia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.