Mentre il caos, i disordini in piazza, le dure repressioni e la violenza hanno - ormai da qualche settimana - preso il sopravvento a ​Baghdad e, più in generale, in tutto l'Iraq, una vecchia conoscenza della serie A si è reso protagonista di un bellissimo gesto verso la sua gente: Ali Adnan è sceso in piazza insieme ai manifestanti e ha distribuito piatti di riso ai suoi connazionali più in difficoltà.



TUTTO QUESTO DEVE FINIRE - "Ho fatto una cosa normale, che viene dal cuore - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport il terzino sinistro. Credo che ognuno avrebbe fatto lo stesso verso la propria gente. Non voglio complimenti per quello che faccio: tantissimi iracheni non hanno più un tetto sopra la testa, parliamo di oltre 2 milioni di persone in difficoltà". Ali Adnan è tornato in Iraq proprio per restare vicino ai suoi amici, parenti e al suo popolo che, ammette: "è un popolo che ama la vita. Spero che tutto questo finisca nel più breve tempo possibile".



STRAORDINARIA ATALANTA - L'ex Udinese e Atalanta ora gioca in MLS al Vancouver Whitecaps. In Serie A, tra alti e bassi, ha collezionato 68 presenze e un gol. In America è, di fatto, un titolare fisso ma il classe '93 non esclude un suo possibile ritorno in Italia e, nel frattempo, si dice felice dei risultati ottenuti dall'Atalanta: "Stanno facendo cose straordinarie. Sono felice per la società e per i miei ex compagni".