Irine Meier sta letteralmente spopolando negli ultimi anni con un'ascesa iniziata nel lontano 2018 quando fu una delle principesse di Russia dei Mondiali disputati nello stato sovietico. Tante modelle hanno colto l'occasione di sfruttare la popolarità del calcio per costruire una nuova carriera e lei ha sicuramente preso la palla al balzo.



Oggi è infatti una delle regine dei travestimenti, una delle cosplayer più accreditate e con un seguito di fan che solo sulla propria pagina instagram tocca oltre 800mila iscritti. Fisico statuario, capelli rosso fuoco, il merito del successo sicuramente non è però solo dovuto ai suoi travestimenti, bellissimi, ma anche alle sue forme generose.



E Irine non fa nulla per nasconderle, come dimostrano gli scatti che potrete ammirare nella nostra gallery.