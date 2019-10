Torna in campo l'Italia Under 21 del ct Nicolato. Questa sera a Dublino, alle ore 21.05, la sfida ai pari età dell'Irlanda, che guida il Gruppo A di qualificazioni all'Europeo 2021 a punteggio pieno. Una partita importante per gli Azzurrini, che saranno guidati da Tonali e dalla coppia d'attacco Pinamonti-Scamacca, out Kean e Cutrone. Dalla nazionale di Mancini, oltre il centrocampista del Brescia, è tornato anche Luca Pellegrini, che agirà sulla sinistra. nell'Irlanda attenzione all'attaccante Connolly, a segno con una doppietta nell'ultima in Premier con il suo Brighton contro il Tottenham.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Irlanda-Italia (ore 21.05 in diretta tv su Rai 3)



IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Masterson, O'Shea, Scales; O'Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Parrott, Idah. All. Kenny.



ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Marchizza, Bastoni, Pellegrini Lu.; Locatelli, Tonali, Carraro; Frattesi, Pinamonti, Scamacca. All. Nicolato



LA CRONACA:

45' Finisce sullo 0-0 la prima frazione di gioco.



40' Partita che si è incattivita. Molti interventi duri, alcuni al limite. Ammoniti Bastoni e Molumby.



33' Chance per Frattesi sugli sviluppi di un corner. La conclusione non trova la porta.



24' Ci prova l'Irlanda con Ronan! Para Carnasecchi.



22' Problema al flessore per Marchizza, sostituito: entra Adjapong.



19' Ci prova l'Irlanda con Parrott!



17' Pinamonti ad un passo dal gol! L'attaccante del Genoa colpisce di testa su cross di Pellegrini, ma la sfera termina di un soffio al lato. Che occasione per l'Italia!



13' Ancora Scamacca! Ci prova su punizione, pallone di poco a lato.



10' Scamacca reclama un calcio di rigore! L'attaccante prova la rovesciata su cross di Frattesi, ma viene leggermente spinto: per l'arbitro si può proseguire.



7' Destro di Scamacca, fuori di poco. Primo squillo per l'Italia



5' Irlanda molto aggressiva in questa prima fase.



1' Partiti!