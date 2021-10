Il Milan non soffre di vertigini e ha l’ambizione di mantenere il primato in classifica. La squadra di Pioli è ormai matura e vuole lottare fino all’ultima giornata per quell’obiettivo chiamato- Tra le priorità di Massara e Maldini, lo raccontiamo da tempo, c’è quella di trovare un giocatore di grande qualità sulla trequarti. Il titolare resta Brahim Diaz che ha avuto un grande impatto da quando veste la maglia numero 10 e gode della totale fiducia dello sia dello staff tecnico che di quello dirigenzialeNei giorni scorsi dalla Spagna si è parlato di un accordo imminente con Isco: lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e avrebbe mandato messaggi inequivocabili al club rossonero. Secondo quanto risulta,Al momento è una pista fredda, il Diavolo guarda sempre con attenzione a Romain Faivre del Brest come possibile rinforzo da regalare al tecnico Pioli.