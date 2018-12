, l'arrivoin panchina ha portato a una frattura tra il centrocampista e la casa blanca che si allarga di settimana in settimana, di partita in partita. L'ultima, la clamorosa disfatta interna in Champions League contro il CSKA Mosca (0-3 per i russi) ha portato a due nuovi episodi che separano ulteriormente le parti.- Già, perché la rottura con il Real è su due fronti, con il pubblico del Santiago Bernabeu e con lo spogliatoio. Quando al minuto 54, con il risultato di 0-2, i tifosi hanno iniziato a fischiarlo per un'occasione sprecata, lo spagnolo ha reagito malamente:il grido a braccia aperte, come riferito Cadena COPE. Episodio atipico per uno dei beniamini del pubblico fino a poche settimane fa. Ma non finisce qui, perché al 74' si è consumato il secondo episodio, quando. A raccontare la scena lo stesso Marcelo al termine del match: "Ho provato a dargli la fascia, ma mi ha detto di darla a Carvajal. Non so perché".- Rottura con pubblico, spogliatoio e tecnico (supportato dalla società), l'addio di Isco al Real Madrid diventa un'ipotesi sempre più concreta e inevitabilmente il mercato drizza le orecchie. Il centrocampista è un vecchio pallino di Allegri e della, senza dimenticare Guardiola che lo accoglierebbe volentieri aldove giocatori dalle caratteristiche simili (David Silva) hanno avuto fortuna. Attenzione però alle outsider: ilma soprattutto il, che a fine stagione, oltre a, potrebbe perdereproprio per il ritorno del colombiano a Madrid. Dal Real tutto tace per ora, forti di unale merengues non parlano di cessione e non fissano un prezzo per sedersi al tavolo delle trattative: ma ora Isco è un caso a tutti gli effetti e presto andrà risolto, in un senso o nell'altro.@Albri_Fede90