. Quando il talento a disposizione è infinito, basta solo un ambiente che ti sappia circondare di affetto, di amore e delle giuste responsabilità per rinascere calcisticamente e mostrare al mondo una classe cristallina che, diciamocela tutta, non è mai mancata nel corso di tutta la sua carriera.. In queste prime 17 partite, di cui 15 disputate dal 1’, non stupiscono i dati dal punto di vista realizzativo (3 gol e 3 assist), quanto la qualità delle giocate e la passione mostrata in campo, quasi a dover dimostrare ancora qualcosa, a voler affermare a gran voce (dopo l’addio al Real Madrid e i soli 4 mesi vissuti al Siviglia) che nel calcio che conta c’è ancora spazio per un 31enne trequartista, tutto estro e fantasia.Partiamo da qualche statistica:, nel corso di questa stagione,. Ma per definire la qualità della sua annata, non possiamo fermarci qui. 87,5% di passaggi riusciti in campionato (543 su 621), 953 tocchi dal centrocampo in avanti. Isco è un leader e non contribuisce solo alla costruzione della fase offensiva, anzi. A sorprendere, sono alcuni dati che evidenziano il lavoro difensivo dell’ex Real Madrid. Nella rosa di Pellegrini,Isco ha preso per mano il Betis (non a caso in vetta al proprio girone di Europa League e in piena lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee in Liga) edPartiamo dalle dichiarazioni dell’agente dello spagnolo, Pedro Bravo, a El Chiringuito: "È stato pubblicato che aveva alcune percentuali fisse e alcune variabili, hanno anche parlato della clausola rescissoria...Perché Isco quando è arrivato, dieci milioni di euro di clausola erano tanti, ma Isco al momento in cui c'è, dieci milioni non sono così tanti soldi. E penso che questo possa confondere un po' la questione". Al procuratore, in sostanza, non è piaciuta la fuga di notizie riguardo alcune clausole presenti nell’attuale accordo con il club andaluso, tra cui, che potrebbe favorire anche qualche società italiana.Trattativa in salita, la strada verso la fumata bianca è ancora lunga.