Isco, trequartista del Real Madrid, ha parlato a margine di un evento Adidas: "Zidane lo conosciamo tutti, come giocatore e allenatore. È una buona notizia per tutti che sia tornato, lo ha dimostrato prendendo questa decisione. Non è stato il nostro anno migliore, ma ora lavoreremo per riportare il club dove merita. La storia ci costringe a farlo con forza. Cercheremo di vincere tutte le ultime partite, abbiamo bisogno del supporto dei tifosi".