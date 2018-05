Arda Turan ha letteralmente perso la testa: l'ex stella dell'Atletico Madrid, ora all'Istanbul Basaksehir, si è infuriato nel match del campionato turco con il Sivasspor, che è costato alla sua squadra la vittoria del titolo.



TURAN PERDE LA TESTA - Il turco è stato infatti sanzionato dal giudice sportivo con sedici giornate di squalifica per aver spinto il guardalinee, colpevole di non aver riscontrato un fallo ai suoi danni. Non solo: sono partiti insulti e spintoni all'assistente di linea, con qualche minaccia annessa. La commissione disciplinare ha così sanzionato Turan con 10 giornate per la spinta al guardalinee, tre per gli insulti all'arbitro e tre per le minacce successive: il giocatore dovrà pagare anche una multa da 10mila euro.