. Così il ct della Nazionale deve rivedere almeno in parte i propri piani verso la fase finale di Euro 2024.- Detto che all'occorrenza può adattarsi anche Raspadori,Federico Chiesa. Per il resto sono in corsa altri cinque calciatori per due posti.- La sensazione è che, nonostante ora giochino in due ruoli diversi, il primo. Il viola è più centrocampista, il giallorosso sa ricoprire anche tutta la fascia in un sistema di gioco che preveda la difesa a tre.

- Per quanto riguarda invece gli esterni d'attacco puri,. Intanto si avvicina il tempo delle scelte definitive.- Aci sono gli ultimi due test amichevoli prima dell'Europeo:di Montella a Bologna e-Erzegovina a Empoli. A Euro 2024 in Germaniaa Dortmund, poi giocaa Gelsenkirchen ea Lipsia.