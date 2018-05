Questa sera si raduna a Coverciano la prima Nazionale di Roberto Mancini. Ieri il sub commissario Alessandro Costacurta e il direttore generale Michele Uva hanno ricevuto nella sede federale Fausto Salsano, Giulio Nuciari e Massimo Battara. Il primo sarà uno dei più stretti collaboratori tecnici del commissario tecnico, probabilmente insieme all’altro fedelissimo del Mancio, Angelo Gregucci. Nuciari e Battara, invece, saranno i preparatori dei portieri. Resta da capire se Ivan Carminati, uno dei due preparatori atletici che Mancini aveva allo Zenit, affiancherà Valter Di Salvo. Definita l’equipe medica: Angelo De Carli, promosso dall’Under 21, lavorerà sotto la supervisione di Andrea Ferretti, responsabile di tutta l’area medica azzurra. Capitolo a parte per Andrea Pirlo, che si aggregherà allo staff di Mancini solo dopo aver superato il corso per allenatori in programma nei prossimi mesi a Coverciano (si è iscritto anche Batistuta).