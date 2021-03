Nonostante fossero previsti due calciatori della Lazio tra i titolari di Lituania-Italia, tra le file degli Azzurri a sorpresa non è sceso in campo dal 1' Acerbi. Al suo posto Mancini al centro della retroguardia con Bastoni. Anche Lazzari out. L'unico biancoceleste in campo da titolare è Immobile, il quale indossa anche la fascia da capitano.