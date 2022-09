Il difensore della Nazionale Francesco Acerbi ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sull'Inghilterra:



"E' andata bene, volevamo vincere davanti al nostro pubblico e dimostrare che ci siamo ancora. Loro hanno giocatori di qualità, li abbiamo pressati alti e abbiamo giocato di squadra, che era la cosa più importante. Contro queste squadre se non sei umile rischi sempre di perdere, lo dimostra il fatto che non siamo andati al Mondiale".



MODULO - "Il mister ha deciso di giocare così, come l'80% delle squadre del nostro campionato. Abbiamo interpreti e caratteristiche per questo tipo di gioco, penso che sia andata molto bene".



ESTATE - "Ho cercato di riposare, facendo palestra il giusto e proseguendo nell'allenamento personale anche in ritiro con la Lazio, senza unirmi alla squadra. Mi sono tenuto in forma, questo ha pagato".