Francesco Acerbi parla a Rai Sport dopo il successo dell'Italia contro la Polonia: "Siamo un ottimo gruppo e lo abbiamo dimostrato. Oggi abbiamo fatto un'altra grande partita, siamo stati bravi in difesa, a centrocampo e in attacco. E i risultati ci danno ragione. Come si gestiscono gli imprevisti? Sono all'ordine del giorno, noi pensiamo solo al campo sperando non succeda nulla a noi e sperando di fare una grandissima partita, come è successo. Siamo veramente contenti della prestazione. Si realizza poco? Creiamo molto, arriviamo sempre in area e tiri ce ne sono tanti. E' normale che le partite se le fai andare sul 2 o 3 a 0 è meglio, perché loro hanno giocatori importanti. I gol arriveranno nelle partite importanti".