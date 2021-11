L'Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar ai playoff dal 24 al 29 marzo. Venerdì 26 novembre ci sarà il sorteggio degli spareggi: gli Azzurri sono teste di serie e giocheranno la semifinale in casa contro una nazionale tra Austria, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e Ucraina. Poi, in caso di vittoria, ci sarà un altro sorteggio per stabilire chi giocherà in casa la finale. A quel punto gli uomini di Mancini potrebbero incontrare anche un'altra testa di serie tra Galles, Portogallo, Russia, Scozia e Svezia.



Intanto la Figc ha già avviato le pratiche per chiedere la disponibilità dello stadio Olimpico di Roma ed è al lavoro con la Serie A per cercare di agevolare il lavoro del ct. Oltre a uno stage durante la sosta tra fine gennaio e inizio febbraio, allo studio c'è la possibilità di posticipare la 30esima giornata in programma il 20 marzo, lasciando i calciatori a Mancini già dal 18 marzo.



Ecco le partite in calendario:

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria.