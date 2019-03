Moise Kean, attaccante di Juventus e Italia, parla dopo la vittoria sulla Finlandia, regalandosi un gol al debutto da titolare: "Si lavora dura per giocare duro, io lavoro duro per essere ai massimi livelli. Il 14? Me lo ha dato la squadra. E' un numero storico, lo so. Balletto? Lo faccio sempre coi miei amici".



SULLA JUVENTUS - "Allegri è sempre stato buono con me, mi ha sempre aiutato nei momenti difficili, ho voglia di imparare".



SULLA CITTADINANZA - "L'ho avuta appena sono nato, sono nato qua. I miei genitori è da 30 anni che sono qua. Dibattiti continui per gli immigrati e i figli immigrati? Dispiace, alla fine se siamo dello stesso paese bisogna trattare tutti come italiani, non c'è diversità".