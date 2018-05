LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Florenzi, Jorginho, Pellegrini; Insigne, Balotelli, Politano. All. Mancini

Arabia Saudita (4-2-3-1): Alowais; Alharbi, Hawsawi, Othman, Alfaraj; Alshehri, Alshahrani; Otayf, Aljassam, Kanoo; Abu Radiyah. All. Pizzi

Dopo la cocente delusione legata alla mancata qualificazione aiè tempo per ladi tornare in campo: prima gara per il nuovo commissario tecnico Robertogli Azzurri ripartono dall'amichevole contro l'in programma alle 20.45 all'AFG Arena di San Gallo, in Svizzera. Dopo il periodo Di Biagio e l'addio a Ventura, l' Italia riparte dal tecnico che proverà a guidare la Nazionale azzurra alla vittoria dell'Europeo 2020. Per il momento però l'Italia farà da sparring partner per la compagine asiatica, che affronterà nel girone A del Mondiale i padroni di casa della Russia, l’Egitto e l’Uruguay, in vista dell'altra amichevole contro la Francia, in programma venerdì 1 giugno.- Gli azzurri non vincono da quattro partite, nelle quali hanno raccolto due sconfitte con Svezia e Argentina e due pareggi, lo 0-0 di San Siro che è costato la qualificazione ai mondiali e l’1-1 di Wembley contro l’Inghilterra a marzo. L'Italia ha segnato soltanto un gol nelle ultime quattro gare e da settembre 2017 ne ha realizzati soltanto 4 in otto partite. L'ultima volta che gli azzurri hanno segnato più di un gol nella stessa partita è stato nel 5-0 contro il Liechtenstein del giugno 2017. L' Arabia Saudita viene da quattro amichevoli consecutive e ha vinto l’ultima giocata contro l’Algeria 2-0, interrompendo una striscia di tre gare senza vittorie nelle quali ha perso 4-1 con l’Iraq e 4-0 con il Belgio e pareggiato 1-1 con l’Ucraina.La gara contro l’Algeria ha anche interrotto una striscia di tre gare consecutive nelle quali l’Arabia Saudita aveva sempre incassato almeno un gol.- Mancini deve rinunciare a diversi giocatori convocati inizialmente: non potranno essere del match Emerson, Marchisio, Bernardeschi, Immobile e Zaza, mentre tra i pali ci sarà Donnarumma, nel primo match del post-Buffon. Prima gara da capitano per Leonardo Bonucci.Comincia la partita, fischio d'inizio dell'arbitro Scharer.