La Supercoppa Maradona sta per prendere forma. Come riporta il New York Times, infatti, la Uefa e la Conmebol sono in dialoghi avanzati per far disputare una Supercoppa tra il vincitore dell'Europeo, quindi l'Italia, e quello della Copa America, quindi l'Argentina, nel nome di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino, scomparso lo scorso anno, che ha unito i due mondi. E la sede, secondo la fonte americana, sarà Napoli.