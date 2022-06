Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.



Argentina (4-2-3-1): Matinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez; Di Maria, Lo Celso, Messi, Lautaro

Giallo Dybala, che la Uefa ha dato per titolare in principio, ma che poi la Federazione Argentina ha confermato in panchina