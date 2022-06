Italia-Argentina è la "Finalissima" tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. L'appuntamento è a Wembley (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno e in streaming gratuito su Rai Play), dove Chiellini gioca la sua ultima partita in Nazionale. Oltre a Verratti, Mancini deve fare a meno del tridente d'attacco Berardi-Immobile-Insigne senza dimenticare le assenze di Chiesa e Zaniolo. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non sono previsti i tempi supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. (A disp. Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Tonali, Politano, Scamacca). CT Mancini.



ARGENTINA (4-4-2): D. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; Di Maria, De Paul, Guido Rodriguez, Nico Gonzalez; Lautaro, Messi. (A disp. Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Lo Celso, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa). CT Scaloni.



Arbitro: Gomez (Cile), assistenti Schiemann e Rios (Cile), Gil Manzano (Spagna) quarto uomo, Hernandez (Spagna), Martinez Munuera (Spagna) e Martins (Portogallo) al Var.