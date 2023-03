Nicolò Barella e Leonardo Bonucci non saranno a disposizione di Mancini per Malta-Italia, secondo impegno delle qualificazioni a Euro 2024. Il difensore della Juventus non si è mai allenato con il rguppo a Coverciano e non era neanche convocato per la sfida di questa sera con l'Inghilterra. Il centrocampista dell'Inter ha stretto i denti per giocare al Maradona ma non era al meglio ed è uscito acciaccato al 62': da qui la scelta di lasciare il gruppo e tornare a casa dopo la sconfitta con i Tre Leoni.