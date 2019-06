Nicolò Barella, giocatore del Cagliari e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove gli Azzurri stanno preparando le due sfide di qualificazione all'Europeo contro Grecia e Bosnia.



SU CONVOCAZIONE - "A Cagliari ho vissuto Cossu, Conti e Pisano, arrivati in Nazionale da Cagliari, e lo ringrazio perché anche io ci sono riuscito"



MERCATO - "Non so niente, penso alla Nazionale. Ho salutato i compagni e i dirigenti come faccio ogni anno"



EUROPEO U21 - "Abbiamo la fortuna che molti di questi ragazzi che faranno l'Europeo hanno già giocato in Nazionale, e la fiducia del mister ci ha fatto crescere nel tempo. Quasi tutti abbiamo grande esperienza anche in Italia, cercheremo di vincere ma nel calcio può accadere di tutto"



ESTATE ROVENTE - "Il nostro pensiero è rivolto alla Nazionale A ma anche all'Europeo Under-21. Non stiamo pensando al mercato, può succedere che rimarremo o andremo via, può accadere di tutto"



CENTROCAMPO AZZURRO - "Il mister ha vinto la propria scommessa giocando con Jorginho e Verratti, possono giocare altri giocatori come Bernardeschi e Cristante. E altri"



BANDIERE NEL CALCIO - "Vengo da una società che ha fatto delle bandiere la propria storia, gente che ha dato tutto per il Cagliari. Loro hanno fatto scelte di vita, il mio futuro non so quale sarà. Parlare di bandiere per me è bellissimo"