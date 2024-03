Italia, Bellanova sostituito per precauzione: le sue condizioni in vista di Torino-Monza

Buono l'esordio in Nazionale di Raoul Bellanova, esterno del Torino chiamato da Spalletti per le gare della sosta di marzo: 45 minuti di buon livello contro l'Ecuador, poi il cambio all'intervallo per Di Lorenzo. Al termine della gara, il classe 2000 ex Cagliari e Inter ha confermato che la sostituzione è avvenuta a seguito di un fastidio:



"Ho sentito un dolore al pube, con lo staff medico abbiamo deciso di interrompere per precauzione", le sue dichiarazioni alla Rai dopo il fischio finale. "L'Europeo è un sogno per tutti, sono felice e proverò a ottenere la conferma per quest'estate.



VERSO IL MONZA - Adesso le sue condizioni sono da valutare, il Torino gioca sabato alle 15 in casa contro il Monza. Bellanova non sembrava preoccupato, in ogni caso non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave. In caso di bandiera bianca, giocherebbe il kosovaro Vojvoda.