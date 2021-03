Andrea Belotti, autore del primo gol in Bulgaria-Italia, parla a Rai Sport al termine della partita: "Abbiamo provato un po' di rigori in settimana ed ero io il designato, appena c'è stato il rigore Insigne mi ha dato il pallone e sono andato deciso. E' stato importante segnare perché abbiamo sbloccato una partita difficile. Il palo? L'avevo vista dentro, poi il pallone ha preso un effetto strano, sulla ribattuta mi sembrava di non avere tantissimo spazio e ho provato a calciare forte, ma è andata sopra la traversa. Peccato. Le grandi d'Europa faticano in questo contesto dato dal Covid? Certo, il Covid ha colpito tanti di noi, a me prima di venire in questo ritiro, tanti in quello precedente. Stiamo affrontando sempre un nemico subdolo che colpisce tante persone, colgo l'occasione per augurare pronta guarigione a chi lo ha preso. Veniamo da due stagioni di fila in cui non ci siamo mai fermati e può sentirsi la stanchezza. Questa squadra, comunque, la vedo positiva. E' normale che ci siano tante aspettative, perché siamo forti. Gol dedicato a mia figlia Vittoria? Purtroppo è nata lo stesso giorno in cui ho scoperto di essere positivo al virus e per due settimane non l'ho vista, è per lei il gol perché penso sia la gioia più bella della vita".