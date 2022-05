Il difensore della Nazionaleha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia della Finalissima di Wembley contro l'Argentina di Messi, che solo ieri ha espresso il suo rammarico perRingraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo", ha dichiarato il giocatore della Juve.Da dopodomani continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, essere da esempio.Dovranno aiutarmi anche i miei compagni, così come noi abbiamo aiutato Chiellini e Buffon".Sul gol nella finale dell'Europeo, proprio a Wembley: "Dimenticarlo è difficile, ci penso spesso. Quel gol ci ha permesso di andare avanti, di arrivare alla lotteria dei rigori. Poi però il calcio dice che devi continuare a crescere e a migliorarti,".Sul nuovo ciclo aperto da Mancini: "Poi sarà importante vederli giocare anche con le squadre, serve il loro impiego perché solo così i giovani crescono e fanno esperienza".