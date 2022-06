Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale Italiana. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il difensore della Juve avrebbe potuto congedarsi dagli azzurri già dopo la sconfitta nella "Finalissima" contro l'Argentina, ma ha deciso di restare fino a oggi per poi scegliere di "staccare" per concedersi un po' di riposo, in accordo con il CT Roberto Mancini. Ai saluti, almeno per ora, anche Andrea Belotti, a sua volta pronto a rientrare a Torino, sponda granata.