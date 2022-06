Leonardo Spinazzola, terzino della Roma e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia sull'Ungheria in Nations League: "E' stato bellissimo, meno male che il rientro in campo con l'Argentina ha spazzato via tutte le paure che avevo. Oggi ero tranquillo, sembrava che fosse ieri l'ultima partita in Nazionale. Sono felice".



CONDIZIONE - "A che percentuale sono? Per tornare al 100% devo fare una bella preparazione, quella sarà fondamentale per me. Dal settantesimo le gambe iniziano a cedere, è normalissimo. Più gioco e meglio è".



TRE ITALIE DIVERSE - "Stiamo tutti insieme, i giovani hanno voglia di farsi vedere. Noi di emergere, di rivincere di nuovo. Se vai insieme puoi dire la tua con tutte".



SETTE ESORDIENTI IN DUE PARTITE - "I giovani ci danno energie e noi andiamo loro dietro. Il 100%? Ho lottato undici mesi per farlo. Adesso vediamo con l'Inghilterra, siamo in tanti e ci sono altre due partite".