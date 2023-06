è stato il protagonista, in negativo, di, semifinale di Nations League. Un errore del difensore azzurro ha spalancato la porta a Yeremi Pino per il primo vantaggio degli iberici, una sbandata che ha riportato il giocatore della Juventus nel mirino delle critiche, alle quali ha risposto duramente nel post-partita.- Il giorno dopo la partita, Bonucci torna a parlare questa volta sui propri canali social, facendo ammenda per l'errore e le dichiarazioni: "Eccomi qui. Un appuntamento che conosco bene. Un momento a cui non intendo sottrarmi. So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti certi delle fondamenta che ci sostengono. Il lavoro e la passione che mi hanno sempre contraddistinto non si faranno scalfire dai giudizi del momento. So chi sono e che gioco è questo. Ho sempre rispettato le opinioni di tutti ma ho sempre guardato avanti, consapevole che niente è facile nella vita e niente viene regalato nel calcio. Ho ottenuto tutto lavorando quotidianamente, con sacrificio e umiltà. E sarà così anche domani, dopodomani, perché chi ha paura del giudizio degli altri non è un Uomo. Io penso già all’allenamento di domani. Grazie a tutti i miei compagni che insieme a Me hanno lottato e stasera la fortuna non è stata la nostra compagna di battaglia. Forza Azzurri".