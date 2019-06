Centinaia di tifosi della Bosnia, fra i quali molti indossano le maglie nere degli ultrà con la scritta Away Days, si sono radunati in piazza San Carlo, nel centro di Torino, in attesa della partita di stasera per le qualificazioni agli Europei del 2020 contro l'Italia. Per la pioggia si sono spostati sotto i portici dove alcuni hanno esploso qualche petardo tra i tavolini dei bar. Molti hanno bottiglie di alcolici in mano, ma la situazione al momento pare tranquilla. La piazza é presidiata dalla polizia che, a distanza, controlla i tifosi bosniaci. Un gruppo di ultras ha appeso la bandiera con la scritta Kljuc, nome di una città bosniaca, sul monumento equestre in piazza San Carlo.



In occasione dei servizi preventivi disposti per l'incontro di calcio Italia-Bosnia in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino, la polizia ha fermato un minivan di all'altezza del casello autostradale di Rondissone, con a bordo 15 tifosi della squadra ospite. Durante i controlli, gli agenti della Digos hanno rinvenuto 16 fumogeni trasportati da due tifosi, un trentacinquenne di nazionalità bosniaca e un trentaquatrenne sloveno. A carico dei due, il questore di Torino ha emesso altrettanti provvedimenti Daspo, della durata di 24 mesi, immediatamente notificati. I tifosi sono stati inoltre denunciati per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. I fumogeni sono stati sequestrati.