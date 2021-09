Per la sfida in programma domani sera (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze tra Italia e Bulgaria, sono stati emessi 9.000 biglietti (la capienza prevista è di circa 19.000). Verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Morini: gli Azzurri indosseranno anche il lutto al braccio per onorare la scomparsa dell’ex difensore della Nazionale, morto ieri all’età di 77 anni.