Unbelievable! L'Italia ha vinto il mondiale di bowling. Battendo 2-0 (189-169 e 210-166) in finale a Honk Kong i super-favoriti campioni uscenti degli Stati Uniti, tutti professionisti milionari. A differenza dei dilettanti azzurri guidati dal ct Massimo Brandolini: "Davide ha sconfitto Golia, è un miracolo".



LA SQUADRA - Pierpaolo De Filippi, 44 anni, titolare di paninoteche tra Roma e Firenze; Antonino Fiorentino, studente laureando; Marco Parapini, figlio d'arte che lavora al Centro Bowling Martesana a Milano; Nicola Pongolini, impiegato; Marco Reviglio, 53 anni, piccolo imprenditore edile; Erik Davolio, 22 anni, panettiere.



FONZIE - Stefano Rossi, presidente della FISB (Federazione Italiana Sport Bowling, una delle 21 discipline sportive associate del Coni), ora si aspetta un premio da Malagò. Visto che la trasferta è stata organizzata a costo zero, spesata solo per vitto e alloggio. In precedenza l'Italia aveva vinto solo una medaglia di bronzo al mondiale del 1971 a Milwaukee, la città dove era ambientato il telefilm Happy Days che con Fonzie aveva fatto conoscere il bowling al nostro Paese.