Antonio Cassano, ex attaccante, tra le altre, di Roma, Milan, Inter e Real Madrid, parla nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv, dicendo la sua su Marco Verratti: "Verratti fa pochi assist e pochi gol, in più non è quel giocatore come Pirlo che ti fa girare la squadra. Se si guardano i trofei, vabbè, anche Kovacic ha vinto un sacco di Champions ma senza giocare. Jorginho per me è molto più utile e decisivo di lui nelle grandi partite e nelle grandi squadre, è molto intelligente. Verratti cambia poco il gioco, non ha neanche il lancio lungo… Non calcia neanche in porta".