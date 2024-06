Italia-Svizzera, l'incognita rigorista: dalla maledizione Jorginho-Sommer ai nomi fatti da Spalletti

Getty Images

L'si prepara ad affrontare lanel match in programma per domani alle 18, valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Un confronto che risveglia demoni passati e che spinge necessariamente a riflettere sul. Lo sa benee lo sa bene dall'altra parte il portiere interista Yann, protagonisti proprio per quanto riguarda i rigori in diverse occasioni in nazionale.Per Jorginho lo score nelle ultime occasioni avute dagli undici metri non sorride. Come dimenticare gli ultimi due faccia a faccia tra Italia e Svizzera nei match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, entrambi segnati dae, purtroppo, decisivi per la mancata qualificazione alla competizione iridata. In entrambi i casi, dall'altra parte c'era Yann: a settembre 2021 fu proprio lui a neutralizzare il tiro di Jorginho, circa due mesi dopo fu invece l'italiano a tirare alto. Ricordando che anche l'eliminazione della Francia da Euro 2021 porta la firma di Sommer, pararigori di mestiere e capace di ipnotizzare Kylian Mbappé.

Se sul fronte dei calci di rigore la certezza dell'Italia risiede tra i pali e si chiama Donnarumma, ben più nebulosa è la situazione dei tiratori azzurri. In una sfida che si annuncia molto combattuta e in cui gli episodi potrebbero risultare decisivi, risulterà cruciale la scelta di chi, all'occorrenza, si presenterà sul dischetto. In ordine di tempo l'ultimo a calciare un rigore con la maglia dell'Italia è stato proprio, protagonista di unnelle qualificazioni per Euro 2024. Prima di lui aveva tirato Ciro, a segno in Spagna-Italia nella semifinale di Nations League poco più di un anno fa. Il centravanti della Lazio non è tuttavia convocato, così cometutti i tiratori protagonisti dellacon la Spagna e della vittoriosacontro l'Inghilterra. Eccezion fatta, ovviamente, per Jorginho.

Lucianoin conferenza stampa non ha offerto particolari indizi sull'argomento. "Il rigorista è colui che riesce in quel momento lì a gestire bene l'emozione quando capita" ha sentenziato il ct alla vigilia del match, augurandosi di riuscire ad archiviare la pratica ben prima dei calci di rigore. Pochi giorni fa, tuttavia, il ct si era scucito facendo alcuni nomi dei possibili rigoristi:. Di questi, a rigor di logica, il più accreditato per presentarsi dal dischetto appare essere. Con Retegui e Jorginho verso la panchina (Jorginho è in ballottaggio con Fagioli), Calafiori squalificato e Dimarco indisponibile, tutte le strade portano al centravanti dell'Atalanta. Al servizio della Dea in stagione non ne ha calciati, ma si era presentato sul dischetto in alcune occasioni sia con il Sassuolo sia con il Genoa, con esiti positivi. Fermo restando che anchepotranno tranquillamente vestire i panni di rigoristi a seconda del minutaggio che verrà loro concesso. Dietro, in fila,, tutti prime scelte dagli undici metri nei rispettivi club.