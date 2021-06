Giorgio Cheillini, capitano dell’Italia, ha parlato così alla vigilia della sfida con la Turchia, che apre gli Europei: “Siamo pronti e ci siamo preparati nel miglior modo possibile. Arriviamo con fiducia, nelle migliori condizioni possibili. Conosciamo le difficoltà e gli ostacoli che ci saranno. Ci sarà grande equilibrio in questo torneo, ci conosciamo tutti. Siamo pronti a partire alla grande. La risposta la darà il campo”.



RIVINCITA - “La voglia di rivivere un torneo da protagonisti è tanta. La notte di Milano contro la Svezia non ce la scorderemo, non vediamo l’ora di scendere in campo. Domani è l’inaugurazione, iniziamo noi, ci saranno più incognite e più difficoltà. Credo ci sia bisogno di un pizzico di follia in un torneo come questo”.