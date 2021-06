Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, parla a Rai1 dell'imminente Europeo: "​Ho avuto la fortuna di avere grandi capitani prima di me come Buffon e Cannavaro. I ragazzi non hanno bisogno di tanto, solo di gestire la pressione. Con qualcuno abbiamo affrontato tante battaglie, sarà una bella esperienza e i ragazzi mi danno tanta energia. Delego tutte le scelte al mio fido compagno Bonucci soprattutto le rotture di scatole".