Nelle convocazioni di Spalletti ha fatto capolino per la prima volta il nome di Andrea Colpani. Il centrocampista del Monza ha rilasciato un'intervista ai canali social dell'Italia. Le sue parole.



EMOZIONI - "E' pazzesco venire qui e giocare con la Nazionale maggiore con i campioni che ne fanno parte, è straordinario. L'ho saputo dai social. Stavo finendo l'allenamento prima della partita contro il Torino e ho visto il post con la lista. Per vie traverse avevo saputo di essere tra i pre-concovocati, ma ho voluto la certezza. Ci speravo, con il Monza sto dando il massimo. La vera emozione è indossare i vestiti, allenarsi, stare in gruppo è difficile da descrivere"



COMPAGNI - "Il mio Cicerone qui è stato Bastoni, ci conosciamo da una vita e mi ha fatto inserire lui nel resto del gruppo. Il percorso nelle giovanili èstato fondamentale, io nell’Atalanta ho iniziato a otto anni e mi hanno dato tantissimo, mi hanno insegnato a giocare a calcio dandomi basi fondamentali, li ringrazierò a vita. Ma il vero calcio è quando esci da casa, a Trapani ho fatto un anno di cui sono davvero orgoglioso"



ROMA - "Vestire la maglia azzurra in uno degli stadi più belli d’Italia con 75mila persone…ho già la pelle d’oca…Il mio idolo? Totti, per il rigore contro l’Australia. È stato importante. La sua fantasia, le sue giocate che vedeva solo lui, una qualità infinita"