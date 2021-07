Questa sera si sfideranno Italia e Belgio e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone l'attenzione sull'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku. Come fermarlo? Ecco le tre regole della "Rosea”.



“Come fermarlo? Regola uno: mai farlo girare. Il difensore che consente a Romelu di ruotare su stesso e di tirare è un difensore mezzo morto, il sinistro di Lukaku può fare molto male. Regola due: aggredirlo. Se Romelu percepisce timore e tentennamenti nei suoi marcatori, o avverte che dall’altra parte c’è scarsa propensione alla fisicità, si avventa sulla preda e la sbrana. Bisogna sfidarlo sul suo terreno, colpire per primi, e sotto tale aspetto Chiellini gli tiene botta. Regola tre: i lanci. Lukaku nello spazio diventa inarrestabile, la sua progressione è esponenziale, impossibile opporsi a una tale massa critica. Mancini lo sa e avrà approntato uno scudo anti-Romelu in caso di contropiede avverso”.