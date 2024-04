Cosa succede se l’Atalanta vince l’Europa League? Ecco come l’Italia può portare sei squadre in Champions

L’Italia quasi sicuramente avràormai infatti manca solo l’aritmetica per confermare(l’Italia hadi arrivarci), ma i risultati d’andata dei quarti di finale di Europa League fanno pensare allo scenario inaspettato diTramite una, con conseguente passaggio del turno alle semifinali di Conference, e una, unite ai punti di Roma-Milan che in ogni caso arriveranno, l’Italia sarà certa delle cinque qualificate,visto che Inghilterra e Germania si toglieranno punti tra di loro. Il, con le nuove competizioni che partiranno il prossimo anno,se l’Italia qualificherà le prime cinque del campionato alla prossima Champions League eecco che si realizzerebbe lo scenario di- Al momento la Roma è quinta e l’Atalanta è sesta (con una partita in meno, quella con la Fiorentina):ecco che l'Italia porterebbe addirittura sei squadre alla prossima Champions League.- C'è anche uno scenario che prevede, a condizione chee la classifica di Serie A sia la seguente: Inter, Milan, Juve, Bologna, Roma/Atalanta, Napoli, Lazio, Torino, Atalanta/Roma, Fiorentina. Il sesto posto extra in Champions per la vincitrice dell'Europa League non avrebbe ricadute sui posti nelle altre competizioni solo se la vincente dell'Europa League finisse fuori dalla zona-Coppe in campionato.