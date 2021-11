L'ex bandiera della Roma e della nazionale Bruno Conti si è concesso per una lunga intervista a Il Messaggero. Tra i vari temi toccati, vi è stato anche quello delle assenze dell'Italia oltre quelle dei romanisti Pellegrini e Zaniolo. Ecco come si è espresso il dirigente giallorosso: "Non mancheranno solamente Pellegrini e Zaniolo ovviamente. Chiellini è una perdita importante, così come Immobile, che avrebbe giocato davanti al suo pubblico. Anche Verratti è un elemento decisivo, un'assenza importante, ma Locatelli ha dimostrato il suo valore, proprio contro la Svizzera all'Europeo. A Roma però la Nazionale è magica e indossando quella maglia i giocatori riescono a dare il meglio".