Il campionato si ferma, c’è la Nazionale. Venerdì 17 l’Italia di Luciano Spalletti affronterà la Macedonia del Nord e il 20 novembre sfiderà l’Ucraina nelle due gare di qualificazione all’Europeo 2024 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Gli Azzurri si presentano da campioni in carica e per questo non vogliono fallire l’appuntamento: l’Italia oggi è al terzo posto, a -6 dall’Inghilterra prima e -3 dall’Ucraina seconda; 10 punti per gli Azzurri, davanti a Macedonia (7) e Malta (0).



SI QUALIFICA SE… - Se venerdì la Nazionale dovesse vincere con la Macedonia basterebbe un pareggio con l’Ucraina; con un pareggio o una sconfitta nella prima gara serviranno tre punti con l’Ucraina per scavalcarla o agganciarla con gli scontri diretti favorevoli. In caso di arrivo a pari punti tra tre squadre, gli Azzurri sarebbero avanti per la classifica avulsa.