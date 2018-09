Il giocatore della Nazionale Italiana e del Cagliari Alessio Cragno ha parlato dal ritiro di Coverciano: "Non mi aspettavo la chiamata, per questo è ancora più bella. Sono contentissimo di essere qui, non vedo l'ora di continuare. In tanti mi hanno aiutato nell'inserimento. Il livello è alto, tutti hanno qualità, io sono appena arrivato e cercherò di meritarmi la convocazione. Un fiorentino a Coverciano? Emozionante qualsiasi cosa qui, da quando entri a quando ti cambi. Sono contentissimo. Io alla Fiorentina? Squadra della mia città, farebbe piacere a tutti giocarci. Mi trovo benissimo a Cagliari e sono contento di esserci. Quando sono stato accostato ai viola, ho letto sui giornali e basta. Non ho saputo niente, sono contento di essere a Cagliari".