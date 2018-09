Il giocatore della Nazionale Italiana e del Cagliariha parlato inseme a Marco Benassi () in conferenza stampa nel raduno di Coverciano in vista degli impegni di Nations League contro Polonia e Portogallo. Ecco le dichiarazioni del centrocampista:"Sono a casa mia, nella squadra della mia città e sto benissimo. Ho scelto con la società di restare, sono arrivare offerte: abbiamo scelto insieme""Tocca a noi, dobbiamo alzare il livello. Speriamo che altri facciano il salto come noi. Mi piace guardare le partite, ho visto l'Under-19 e ci sono buoni giocatori. A giro ce ne sono pronti per il salto"Devo limare questo aspetto. Ho iniziato con due ammonizioni anche quest'anno (ride, ndr)""Mi sento mezzala, anche nel Cagliari faccio questo. Mi sono dovuto arrangiare e aiutare la squadra, ma ho fatto il trequartista con piacere. Non importa dove gioco, l'importante è farlo""Sono forti anche davanti, oltre che a centrocampo. Hanno qualità ed esperienza"."Maran sa bene cosa vuole, ci mette bene in campo e che giochiamo un bel calcio. Abbiamo giocato bene con l'Atalanta, ma c'erano nuovi compagni. Speriamo di fare meglio dello scorso anno, con una salvezza tranquilla"