Il centrocampista della Roma, ​​Bryan Cristante, ha parlato a Rai Sport al termine della gara vinta dall'Italia contro il Liechtenstein: "Non sono mai partite facili, nessuna gara è abbordabile. Quando siamo riusciti a prendere le distanze le cose sono state più facili. Titolare o riserva? Nel calcio non c'è una gerarchia fissa, tutto può cambiare".

Bryan Cristante, centrocampista dell'Italia, dopo il successo contro il Liechtenstein ha commentato il match ai microfoni di Rai Sport: "Non sono mai partite facili, nessuna gara è abbordabile. Quando siamo riusciti a prendere le distanze le cose sono state più facili".

Ti senti in corsa per un posto da titolare o le gerarchie sono fatte?Nel calcio non c'è mai una gerarchia fissa, tutto può cambiare settimana dopo settimana".