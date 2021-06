Cristinacanta il suo inno dicon l'EP Nel cuore solo il calcio. Grande appassionata di calcio, tifosa azzurra, è nel cuore di tutti gli appassionati anche perché la voce della sigla di"Sono gasatissima anche perché amo il calcio, non mi perdo una partita dell’Italia e mi sa che compro pure la bandiera. Mi piace la squadra: è giovane, attiva, attenta, la guardo con mia sorella Clarissa, juventina come me anche se io ho un debole pure per il Bologna, ma la tifosa più scatenata è mia madre Ornella, che è di Jesi e stravede per Roberto Mancini. È sempre molto agguerrita. Forse anche perché era abituata a vedere le partite con mio padre, interista, che non c’è più"."Quel cartone animato giapponese fu rivoluzionario, tutti molto fisici, in un campo gigantesco… direi Gigio Donnarumma, che è bello alto, e Ciro Immobile… che non è per niente immobile! Questa Nazionale mi entusiasma particolarmente perché mi dà la sensazione di uscire dall’incubo. Ci hanno tolto il contatto, l’abbraccio, mi manca la stretta di mano che dà energia: vedere il pubblico allo stadio, i giocatori che fanno gruppo, mi emoziona".