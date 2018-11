Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Italia Under 21, parla dei giovani che vengono chiamati da Mancini nella Nazionale maggiore. Queste le sue parole a Rai Sport: “Tonali in Nazionale maggiore? Mancini sta portando avanti un percorso per diversi giovani per cercare di conoscerli e di conseguenza in ogni convocazione ne chiama almeno un paio nuovi per vederli più da vicino, il programma è questo. Crescere i ragazzi in funzione della Nazionale maggiore è il primo obiettivo. Per il momento Calabria e Cutrone sono qui con noi, poi magari a breve andranno di là, è la cosa che ci auguriamo”.





SULLE PARTITE - “Si tratta di due gare contro avversarie di livello. Le abbiamo cercate e volute, perché giocare contro Inghilterra e Germania è sempre molto stimolante. Ora dobbiamo cercare di affrontarle con un certo spirito. Voglio delle risposte positive. La squadra sta crescendo e ci servono fondamentalmente per continuare questo nostro percorso”.