Italia, Di Lorenzo: "Giuste le critiche nei miei confronti"

Getty Images

, difensore dell', parla ai microfoni della Rai dopo il pareggio per 1-1 contro la Croazia: "Le critiche nei miei confronti per la partita che ho giocato contro la Spagna erano giuste. Nella mia carriera ho sempre esultato in maniera sobria perché so che nel calcio le cose cambiano velocemente. Col mister ho un rapporto bellissimo, forse con un altro allenatore stasera non avrei giocato mentre da lui sento la fiducia. Adesso che iniziano le gare da dentro o fuori sono sicuro che l'Italia sarà un'avversaria dura da affrontare".

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (70' Ivanusec), Brozovic, Modric (80' Majer); Sucic (70' Perisic), Mario Pasalic (46' Budimir); Kramaric (89' Juranovic). CT: DalicITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian (81' Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (81' Fagioli), Pellegrini (46' Frattesi), Dimarco (56' Chiesa); Raspadori (75' Scamacca), Retegui. CT: SpallettiReti: 55' Modric (C), 99' Zaccagni (I)Ammoniti: Sucic (C), Modric (C), Ivanusec (C), Pongracic (C), Stanisic (C), Brozovic (C), Calafiori (I), Fagioli (I)