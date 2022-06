Il terzino dell'Inter Federico Dimarco, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nel post partita della gara pareggiata contro l'Inghilterra per 0-0, in quello che era il terzo turno dei gironi della Nations League.



"Sono contento della prestazione. Penso che abbiamo fatto una grande gara contro un avversario difficile. Dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo tanto da dimostrare. Abbiamo avuto tante occasioni, di cui due/tre clamorose. L'importante però è che non l'abbiamo subito".