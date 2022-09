Federico Dimarco, ha parlato a Rai1 dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ungheria con anche il gol realizzato dal terzino: "Sono contento del primo gol in Nazionale, ma l'importante era vincere, l'abbiamo fatto e siamo contenti di essere andati in finale. Ogni giorno ho cercato di dare il massimo nel mio lavoro. Sono contento di aver raggiunto questo risultato e ora me lo godo".